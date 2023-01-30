Граждане Туниса проигнорировали выборы

Подавляющее большинство граждан Туниса, обладающих правом голоса, проигнорировали второй тур досрочных парламентских выборов. Явка составила рекордно низкие 11.3%.

В первом туре в декабре проголосовали также всего около 11% избирателей. Официальные результаты будут объявлены в среду.

Выборы бойкотировала оппозиция — альянс "Фронт национального спасения", включающий исламистскую партия "Ан-Нахда", социал-демократическую "Сердце Туниса" и другие влиятельные политические силы.

Досрочные выборы стали следствием противостояния президента и парламента. Оппозиции принадлежало более половины мест в нижней палате до решения о роспуске.

Независимые наблюдатели и журналисты заявляют о нарушениях в ходе голосования в воскресенье.

Летом 2021 года президент Туниса Каис Саид заявил, что страна неуправляема, наделил себя расширенными полномочиями, в сентябре объявил о частичной приостановке действия конституции. В марте 2022 года депутаты пытались отменить исключительные меры и указы главы государства, глава государства распустил парламент. Новая конституция была одобрена по итогам референдума (при явке 27,5%) и наделила президента всей полнотой исполнительной власти за счет полномочий законодательной и судебной ветвей власти.