Испания: частное здравоохранение - на передовой

Ноэлия пришла в эту частную дерматологическую клинику в Мадриде, чтобы пройти обследование. В государственной системе здравоохранения ей пришлось бы ждать приема как минимум два с половиной месяца.

"В государственной системе, действительно, очередь на приём гораздо больше, и когда речь идет о довольно серьёзной проблеме со здоровьем, вы не можете ждать или откладывать визит к врачу!" - объясняет она.

Ноэлия - одна из 12 миллионов испанцев , сделавших себе частную медицинскую страховку. С начала пандемии ещё полтора миллиона граждан перешли на частное медицинское обслуживание.

Госсистема здравоохранения подверглась невыносимому давлению, и частной системе пришлось взять на себя бремя пациентов, которым не смогли уделить должного внимания в государственных больницах Хесус Фернандес Лобо генеральный директор Dermatoclinic

Спустя три года система здравоохранения в Испании всё ещё пытается оправиться от последствий пандемии. Более 700 000 человек сегодня ждут операции. В среднем, чтобы получить необходимую помощь, им приходится ждать три месяца.

"Задержка консультаций в подобных этому частных центрах раньше составляла меньше двух недель, но ухудшение состояния государственной системы - по цепной реакции - привело к увеличению времени ожидания и в некоторых специализированных и частных медицинских центрах", - передаёт из Мадрида специальный корреспондент Euronews Хайме Веласкес.

В прошлом году испанцы потратили на медицинское страхование на 7 % больше; общая сумма составила 10,5 млрд евро.

Заинтересованным лицам не нужно бояться того, что частный сектор здравоохранения растёт. Их должно беспокоить, что люди не хотят идти в государственные больницы.

Мы, в частном секторе, также заинтересованы в том, чтобы государственный сектор работал как можно лучше. Ведь наша модель создана не для того, чтобы стать альтернативой государственному здравоохранению, но лишь дополненять его Хуан Абарка президент Института развития и интеграции здравоохранения (IDIS)

Сотрудники частного и госсектора, а также простые граждане убеждены в необходимости спасти испанскую модель - фундаментальную опору государства всеобщего благосостояния, передаёт из Мадрида наш спецкорр Хайме Веласкес.