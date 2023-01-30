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Лихтенштейн

Лихтенштейн не собирается отказываться от казино

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 Антон Хмельнов
Казино в Шаанвальде, Лихтенштейн (12 января 2023 г.)
Казино в Шаанвальде, Лихтенштейн (12 января 2023 г.)   -   Авторское право  REUTERS/Arnd Wiegmann

Граждане Лихтенштейна в воскресенье в ходе референдума отвергли предложенный консерваторами запрет на казино, который расколол общество в этом крошечном европейском княжестве.

В Лихтенштейне 40 000 граждан проживают на клочке земли по площади равной 18% территории Москвы в пределах МКАД или примерно размером с Брюссель. Зато на 40 тысяч граждан здесь целых шесть казино, которые разбросаны по всей стране, что делает это микрогосударство "Альпийским Лас-Вегасом", привлекая сюда тысячи любителей азартных игр.

Аргументы сторонников запрета казино, такие как потенциальная болезненная зависимость от азартных игр и возможный ущерб репутации этой богатой страны, были решительно отвергнуты: 73% проголосовавших на референдуме отклонили предложение о запрете, и лишь 27% поддержали его, при явке в 70%, согласно официальным итогам, опубликованным в Интернете.

Инициатива по проведению референдума принадлежит группе лоббистов IG Volksmeinung ("Глас народа"), специально созданной для борьбы с "засилием казино" в Лихтенштейне. Эта же группа собрала подписи, необходимые для проведения референдума.

Активисты "Гласа народа" утверждают, что индустрия азатных игр способна испортить национальный имидж, над восстановлением которого власти страны трудились многие годы: Лихтенштейн находился в "чёрном списке" налоговых гаваней, пока более десяти лет назад власти не начали смягчать законы о банковской тайне.

Перед голосованием наследный принц Лихтенштейна Ханс-Адам II выступил против запрета, как и правительство, заявив, что игорный бизнес - важный источник дохода в казну. А запрет, по мнению властей, - это слишком радикальная мера для решения таких проблем, как индивидуальная игровая зависимость.

Журналист • Aleksandar Brezar