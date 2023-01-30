Испания расследует случаи насилия в церкви

Фернандо, герой нашего репортажа - один из сотен жертв сексуального насилия со стороны испанских священнослужителей. Беда случилась с ним в 14 лет. "Священник зашел ко мне однажды в дождливый день и пригласил подняться к нему, чтобы обсохнуть. Тогда все и началось", - вспоминает мужчина.

Непереносимость зеркал

Насилие длилось год, однако его последствия он ощущает и сегодня."В списке проблем - неспособность любить, разлад между сексуальностью и привязанностью, недоверие, постоянное чувство вины, ужасный страх одиночества", - перечисляет Фернандо. И добавляет, что годами не мог выносить собственного отражения в зеркале.

В октябре 2018 года газета El País начала первое в Испании расследование этой темы. В течение трех лет газета формировала базу данных, привлекая пострадавших - всего о насилии сообщили 1700 человек.Обычно на сбор и подтверждение информации уходят годы, но газета сумела ускорить процесс. "Главным двигателем стало создание электронного почтового ящика: он стал пуповиной, которая связывала жертв с теми, кто может изложить их историю на бумаге, подтвердить ее", - вспоминает журналист El Pais Хулио Нуньес.

"Боль никуда не уйдет"

Испанская епископская конференция заверяет, что не имеет полномочий в отношении орденов, с которыми связывают случаи злоупотреблений. Там признают, что реакция была "медленной", но отмечают, что "делают все возможное", включая создание двухсот офисов для помощи пострадавшим. "Что бы ни делало общество, что бы ни делала церковь, боль останется в сердцах жертв, и ее нужно уважать. Наше предложение заключается в том, чтобы встретиться с каждым человеком лицом к лицу, узнать его историю, имя, понять, как ему можно помочь. Причем помощь может быть и пасторской, и это дело церкви, и юридической", - комментирует Хосетксо Вера, руководитель отдела коммуникации конференции епископов.

Вокруг абьюза в испанкой церкви заведены около 500 дел. В марте прошлого года испанский парламент поручил Анхелю Габилондо, омбудсмену, подготовить доклад о случаях связей с несовершеннолетними с участием духовных лиц. Это первое официальное расследование. Для того, чтобы провести его максимально компетентно и открыто, омбудсмен создал группу независимых экспертов. "Мой доклад - он и для жертв, - заявил Габилондо. - Хочу, чтобы они узнали себя в нем, увидели свою историю, поняли, что будут приняты меры для привлечения к ответственности, будут приложены усилия для возмещения ущерба".

Омбудсмен надеется, что испанская церковь выполнит свое обещание сотрудничать и поможет воссоздать полную картину совершенных сексуальных преступлений.