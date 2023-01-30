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мир

Израиль сносит дома палестинцев

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 Кнарик Хачатрян
Палестинские дети на руинах своего дома, снесённого израильтянами в Восточном Иерусалиме.
Палестинские дети на руинах своего дома, снесённого израильтянами в Восточном Иерусалиме.   -   Авторское право  frame

Это дом 21-летнего палестинца, который убил 7 человек возле синагоги в Восточном Иерусалиме. Прежде чем снести его в рамках правительственных мер по лишению родственников нападавших определённых прав, израильские солдаты опечатали его.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о мерах наказания в отношении родственников палестинцев, которые подпадают под категорию "семьи террористов, поддерживающие терроризм". Среди этих мер - снос домов таких семей и лишение их прав на социальное обеспечение.

"Параллельно мы расширяем и ускоряем выдачу лицензий на оружие для тысяч израильских граждан, включая службы экстренной помощи, - заявил Нетаньяху. - Мы не стремимся к эскалации, но готовы к любой возможности. Наш ответ террору — твердая рука и мощная, быстрая и точная реакция".

В воскресенье в Восточном Иерусалиме уже снесли несколько палестинских домов. Израиль утверждает, что они были построены без разрешений. Сносы зданий произошли после двух нападений на израильтян, в ходе которых в пятницу и в субботу были убиты 7 и ранены 5 человек.