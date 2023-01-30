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Франция

Франция готовится к общенациональной забастовке

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 Ирина Шелудкова
Протестное шествие в Париже 19 января
Протестное шествие в Париже 19 января   -   Авторское право  Lewis Joly/AP

31 января во Франции по призыву профсоюзов пройдет общенациональная забастовка против пенсионной реформы. 

Проект реформы сейчас рассматривает специальная парламентская комиссия, представители левых сил подготовили уже около шести тысяч изменений. В ближайшее время проект будет внесен на рассмотрение в Национальное собрание (нижнюю палату) парламента Франции.

В воскресенье премьер-министр Франции Элизабет Борн заявила, что решение об увеличении минимального возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет к 2030 году больше не  подлежит обсуждению.  Премьер рассчитывает, что реформа начнется уже предстоящим летом. 

Об участии в акции 31 января заявили работники сферы транспорта, почтальоны, учителя, сотрудники нефтеперерабатывающих заводов, а также мэрий городов. 

Работа общественного транспорта по всей стране будет нарушена. На маршруты не выйдут две трети скоростных поездов TGV. В значительной мере будет затруднена работа парижского метро и пригородных линий поездов. В аэропорту Шарль-де-Голль готовятся к отмене каждого пятого рейса.

Министр транспорта Франции Клеман Бон призвал граждан готовиться к трудностям во вторник и попросил по возможности  перенести свои поездки на другую дату и работать удаленно. 

Первая общенациональная забастовка против пенсионной реформы прошла во Франции 19 января. В  манифестациях по всей стране приняли участие более 1,1 млн человек.

В понедельник реформу поддержал МВФ. По мнению экспертов, она поможет Франции сэкономить бюджетные средства, одновременно укрепив рынок труда.