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мир

Горнолыжные курорты Франции пытаются спасти свой бизнес

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 Euronews
Франция, Архив
Франция, Архив   -   Авторское право  Jerome Delay/AP

Прибыль горнолыжных курортов тает вместе со снегом. Фон-Ромё, расположенный во французских Пиренеях, делает ставку на искусственный снег. Данное решение критикуют экоактивисты. По их словам, запасов воды в регионе, необходимой для производства снега, становится все меньше. Менеджеры станции защищают свой выбор.

Жак Альварес, директор горнолыжного курорта Фон-Ромё: "Вы должны знать, что 93% здешних трасс покрыты искусственным снегом. Работа по производству снега, основанная на новейших технологиях, уход за трассами, а это делается каждую ночь, все это позволило нам предложить клиентам широкую открытую лыжную зону в кратчайшие сроки".

Экологи придерживаются другого мнения.

Тьерри Дешам, партия "Европа Экология Зелёные": "Массовый туризм имеет ряд последствий. Во-первых, он связан с энергетическим сектором. Вы должны приехать на курорт и найти отапливаемое жилье. Так что туризм влияет на потребление энергии. Во-вторых, если на склонах не хватает естественного снега, вы должны сделать искусственный. Его производят за счет наших водных ресурсов, в частности, плотины Буйюз. Но ведь существуют и другие виды водопользования".

Этот большой отель в массиве Веркор выставлен на продажу. Снега практически нет. Подъемники за ненадобностью остановили, а у подножья склонов готовится к открытию мастерская по производству электрических велосипедов.

Анн Депрез, заместитель мэра Шато-Бернар: "Мы должны принять вызов и затем проводить нашу работу так, чтобы объединить людей, все поколения местных жителей, жителей региона, и тех, кто сюда приезжает, и в течение уже пяти, десяти, пянадцати лет участвует в наших проектах. Надо двигаться вперёд, и, прежде всего, позволить людям, кто еще не бывал здесь, открыть для себя красоту в ее чистейшей форме".

На этой станции в еще одном бывшем пункте проката горнолыжного снаряжения откроется макаронная фабрика. "Грустно", - говорят любители зимних видов отдыха, подтверждая, что перемены порой принять нелегко.