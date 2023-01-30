Covid-19 останется с нами - эксперты в области здравоохранения

Прошло 3 года с тех пор, как ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения в связи распространением коронавируса нового типа.

За это время Covid-19 унес около 7 миллионов жизней. Только в Европе от заболевания, вызванного коронавирусом, умерли два миллиона человек. Но некоторые эксперты говорят, что эти данные занижены.

Значительно улучшить эпидемическую ситуацию (по сравнению с 2020 годом) позволили вакцины от ковида, созданные в беспрецедентно короткие сроки.

Эксперт в области общественного здравоохранения профессор Джеффри Лазарус говорит, что в настоящее время несколько подвариантов омикрона заражают тысячи людей в Европе. Ковид по-прежнему уносит жизни.

Кроме того, у научного сообщества остается одна серьезная проблема.

Джеффри Лазарус, эксперт в области здравоохранения: "Миллионы европейцев переболели ковидом или уже давно болеют. Речь идет о так называемом "долгом ковиде". Но мы не знаем сколько именно таких людей. Между тем это один из важных нерешенных и, я бы сказал, неотложных вопросов для европейских органов здравоохранения: следить за затянувшейся ситуацией с коронавирусом. Это очень серьезно".

По словам профессора Лазаруса, вопрос о том, рекомендуются ли бустерная вакцинация для борьбы с "долгим ковидом", пока не решен.

Греция, Германия и Испания были последними странами, где ношение защитных масок в закрытых помещениях являлось обязательным. Вскоре и это правило будет отменено. Эксперт предупреждает, что мы должны сохранять бдительность, поскольку все еще находимся в состоянии пандемии. Лазарус говорит, что властям следует продолжать кампании по вакцинации населения.

Джеффри Лазарус, эксперт в области здравоохранения: "Мы поняли, что, несмотря на все действия на местах, мы не были готовы к этой пандемии, и население в целом было застигнуто врасплох, как и многие правительства. Теперь мы знаем, насколько важно быть подготовленными к таким ситуациям, и я думаю, что это останется с нами навсегда".

Covid-19, считают ученые, скорее всего, будет постоянно пребывать в списке наших болезней. По мнению экспертов надвигаются и другие пандемии из-за близкого взаимодействия людей и животных, вызванного такими факторами, как изменение климата и интенсивное сельское хозяйство.