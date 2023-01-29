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Великобритания

Глава британских консерваторов уволен

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 Кнарик Хачатрян
Надхим Захави, британский министр без портфеля, уходит после заседания кабинета министров на Даунинг-стрит в Лондоне / 17 января 2023 года.
Надхим Захави, британский министр без портфеля, уходит после заседания кабинета министров на Даунинг-стрит в Лондоне / 17 января 2023 года.   -   Авторское право  AP Photo/Kirsty Wigglesworth, Arquivo

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в воскресенье уволил и вывел из правительства председателя своей правящей Консервативной партии Надхима Захави после того, как независимое расследование его налоговых дел выявило серьёзное нарушение министерского кодекса.

Вступая в должность премьера, Сунак обещал, что его кабинет будет честным, профессиональным и подотчётным на всех уровнях. Захави, основатель сайта для голосования YouGov, признал нарушения, выявленные налоговыми органми, но заявил, что его ошибка была непреднамеренной и произошла в результате невнимательности. Британские СМИ сообщили, что урегулирование составило почти 5 миллионов фунтов стерлингов (6,2 миллиона долларов).

Захави возглавлял министерство финансов Великобритании с июля по сентябрь 2022 года, в последние месяцы пребывания Бориса Джонсона на посту премьер-министра.