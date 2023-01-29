Глава британских консерваторов уволен

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в воскресенье уволил и вывел из правительства председателя своей правящей Консервативной партии Надхима Захави после того, как независимое расследование его налоговых дел выявило серьёзное нарушение министерского кодекса.

Вступая в должность премьера, Сунак обещал, что его кабинет будет честным, профессиональным и подотчётным на всех уровнях. Захави, основатель сайта для голосования YouGov, признал нарушения, выявленные налоговыми органми, но заявил, что его ошибка была непреднамеренной и произошла в результате невнимательности. Британские СМИ сообщили, что урегулирование составило почти 5 миллионов фунтов стерлингов (6,2 миллиона долларов).

Захави возглавлял министерство финансов Великобритании с июля по сентябрь 2022 года, в последние месяцы пребывания Бориса Джонсона на посту премьер-министра.