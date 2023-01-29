Тунис выбирает парламент с урезанными полномочиями

В Тунисе проходит второй тур парламентских выборов. Под вопросом судьба подавляющего большинства мандатов: на 131 место претендуют 262 кандидата, остальные 30 депутатов уже определены.

Выборы называют важной составляющей реформ президента Каиса Саида, который добился значительного сокращения полномочий парламента и централизации власти в своих руках.

Ассамблея, в частности, не сможет объявлять импичмент главе государства и обязана будет в приоритетном порядке рассматривать его инициативы.

Крупнейший оппозиционный блок Туниса призывал бойкотировать эти выборы. По данным избиркома, голосование проходит при очень низкой явке.