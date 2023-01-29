English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
мир

Дональд Трамп начинает президентскую кампанию

Access to the comments Комментарии
 Euronews
Дональд Трамп
Дональд Трамп   -   Авторское право  Meg Kinnard/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

"Выборы 2024 года — наш единственный шанс спасти страну, и нам нужен лидер, который готов сделать это с первого дня". Об этом заявил экс-президент США Дональд Тамп, выступая перед своими сторонниками в Колумбии, столице штата Южная Каролина.

О намерении участвовать в борьбе за пост главы государства Трамп объявил два с половиной месяца назад.

В 2020 году Трамп проиграл выборы нынешнему президенту Джо Байдену. При этом республиканец до сих пор утверждает, что победить ему помешали лишь нарушения во время голосования.