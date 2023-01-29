Дональд Трамп начинает президентскую кампанию

Дональд Трамп начинает президентскую кампаниюКомментарии
Euronews
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"Выборы 2024 года — наш единственный шанс спасти страну, и нам нужен лидер, который готов сделать это с первого дня". Об этом заявил экс-президент США Дональд Тамп, выступая перед своими сторонниками в Колумбии, столице штата Южная Каролина.
О намерении участвовать в борьбе за пост главы государства Трамп объявил два с половиной месяца назад.
В 2020 году Трамп проиграл выборы нынешнему президенту Джо Байдену. При этом республиканец до сих пор утверждает, что победить ему помешали лишь нарушения во время голосования.