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Перу

Перу: Болуарте призывает к выборам

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 Андрей Позняков
Противостояние силовиков и протестующих в Перу
Противостояние силовиков и протестующих в Перу   -   Авторское право  AP Photo/Martin Mejia

Президент Перу Дина Болуарте призвала парламентариев найти выход из политического кризиса. Она настаивает на проведении досрочных выборов главы государства в декабре, хотя ранее Конгресс уже отверг эту инициативу.

С досрочными выборами Болуарте связывает надежду на прекращение протестных выступлений, начавшихся после отстранения от власти президента Педро Кастильо. Жертвами уличных столкновений стали десятки людей.