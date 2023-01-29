Нетаньяху обещает отомстить за нападения на израильтян

Израильтяне зажигают свечи возле синагоги в Иерусалиме, в нескольких метрах от того места, где палестинский боевик убил 7 человек. Это нападение стало самым смертоносным в городе с 2008 года.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал отомстить организаторам таких атак:

"Наш ответ будет сильным, быстрым и точным. Если кто-то попытается нам навредить - мы навредим ему и всякому, кто ему поможет. Мы уже провели обширные аресты сторонников, помощников и подстрекателей террористов. Мы развёртываем и наращиваем наши силы, и делаем это на разных аренах. Мы наложим арест на дома террористов, разрушим их, проведём процедуры в ускоренном порядке, чтобы взимать дополнительную плату с тех, кто поддерживал терроризм. Этот процесс уже начался вчера и продолжается".

В субботу двое израильтян, отец и сын, были ранены в результате другого нападения в восточном иерусалимском районе Силван близ Старого города. Стрелявший, 13-летний палестинец, также получил огнестрельное ранение при задержании.