"Есть ли политическое будущее у Андрея Бабиша?"

Второй тур президентских выборов в Чехии состоялся при рекордной явке. К урнам пришли более 70% избирателей. Победитель, отставной генерал Петр Павел, получил почти на один миллион голосов больше, чем его соперник, экс-премьер Андрей Бабиш.

Самый большой разрыв оказался в Праге. Там Павел получил 78% голосов, по сравнению с 58% в среднем по стране.

"Я очень горжусь тем, что я чех, теперь, когда господин Павел станет президентом Чешской республики. Это особенный момент".

"Я считаю, что победил достойный кандидат, и я уверена, что Петр Павел сможет достойно представлять Чешскую республику", — говорят жители чешской столицы.

Тем не менее, Бабишу удалось одержать победу в нескольких округах, в основном в приграничных районах на севере страны, где пользуется большой популярностью и партия, основанная экс-премьером.

"Его партия раньше выиграла местные выборы; и это главная причина того, что Бабиш смог здесь победить. Если мы посмотрим на результаты, то увидим, что он победил в маленьких городах и деревнях, а наш город — совсем маленький".

У Андрея Бабиша давние отношения с премьер-министром соседней Венгрии, и наблюдатели находят сходство в их политике.

Адам Мадьяр, Euronews:

"Как и Виктор Орбан в прошлом году, Андрей Бабиш в ходе кампании обвинял своего соперника в том, что он выступает за войну. Но этого оказалось недостаточно для победы. Теперь вопрос в том, есть ли вообще у Бабиша будущее в чешской политике".