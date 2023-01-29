Нижняя Австрия: правые популисты потеснили правящую партию

На местных выборах в Нижней Австрии — крупнейшей федеральной земле республики — правящая Народная партия потерпела поражение, потеряв почти 10% голосов. Формально они остались на первом месте, но утратили абсолютное большинство в ландтаге. Вторую строчку заняли правые популисты из Австрийской партии свободы, набравшие более четверти голосов.

Утрату большинства консерваторам предрекали ещё до выборов. При этом в масштабах всей Австрии, по некоторым опросам, популисты заняли бы первое место, а Народная партия — лишь третье.

Йоханна Микль-Ляйтнер, Народная партия:

"Сейчас по всей стране идёт волна протестов. Она не ограничивается Нижней Австрией. Эта волна вызвана, среди прочего, мировыми кризисами и недовольством федеральной политикой. Да, это очень болезненный результат, но и неудивительный".

Популисты критикуют федеральное правительство, среди прочего, за санкции против России, которые спровоцировали инфляцию в Австрии, как и по всей Европе. Правые даже призывали провести референдум об их отмене.