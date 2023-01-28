США: как задерживали Тайра Николса

Власти американского города Мемфиса опубликовали видеозаписи с нательных камер и с камер видеонаблюдения, запечатлевших столкновение полицейских и 29-летнего Тайри Николса 7 января, закончившееся смерть последнего. После просмотра становится ясно, что стражи порядка ударили Николса не менее 9 раз без явной провокации, в том числе 2 раза ногой по лицу, пока задерживаемый не потерял сознание. Слышно, как полицейские кричат, грозя убить его.

Президент Байден выразил свои соболезнования и выразил пожелание положить конец жестокости полиции. По итогам внутреннего расследования пятеро полицейских были уволены, им предъявлены обвинения в убийстве второй степени, нападении и похищении при отягчающих обстоятельствах, а также в превышении должностных полномочий и злоупотреблении властью.

Афроамериканца Тайри Николса пытались задержать за, как утверждалось, опасное вождение. Тот отказался подчиниться требованиям, что привело к погоне и последующему жёсткому задержанию. Адвокат семьи Николс утверждает, что Тайри "был избит до неузнаваемости". Он был доставлен в больницу в критическом состоянии и через 3 дня скончался.

В разных городах США прошли акции протеста. Их участники обвиняли полицию в расизме и призывали положить конец жестокому обращению с меньшинствами.