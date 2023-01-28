English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
Тунис

Парламентские выборы в Тунисе на фоне кризиса и апатии граждан

Access to the comments Комментарии
 Alexander Kazakevich
В воскресенье в Тунисе состоится второй тур выборов в Собрание народных представителей, у избранных депутатов будет меньше полномочий.
В воскресенье в Тунисе состоится второй тур выборов в Собрание народных представителей, у избранных депутатов будет меньше полномочий.   -   Авторское право  AP Photo/Hassene Dridi

В Тунисе день тишины накануне второго тура досрочных выборов в законодательные органы страны. На 131 место в Собрании народных представителей претендуют 262 кандидата, в том числе 34 женщины.

Чуть более 20 мандатов уже были распределены в первом туре, который состоялся в середине декабря. Тогда около 90% избирателей проигнорировали голосование. Рекордная неявка ожидается и в это воскресенье.

Выборы, назначенные после того, как президент Каис Сайед распустил парламент, проходят на фоне политического и экономического кризиса, двузначной инфляции и растущего социального недовольства.