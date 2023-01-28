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Италия

Италия купит ливийский газ на 8 млрд

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 Euronews
Джорджа Мелони
Джорджа Мелони   -   Авторское право  Yousef Murad/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Премьер-министр Италии и глава ливийского Правительства национального единства подписали в Триполи долгосрочное соглашение о поставках газа. Добыча на двух морских месторождениях должна начаться в 2026 году, стоимость сделки — 8 млрд евро.

Глава итальянского кабинета Джорджа Мелони несколько дней назад заключила схожее соглашение с Алжиром: между двумя странами планируется построить газопровод. Рим активно ищет в Африке поставщиков углеводородного сырья для замены российского импорта.