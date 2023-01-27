Страны Запада расширяют танковую коалицию

После очередного массированного обстрела Украины российским ракетами, жертвами которого стали по меньшей мере 11 человек, новые западные страны присоединяются к инициативе по поставке танков Киеву. Министр обороны Канады

Анита Ананд объявила, что Оттава направит ВСУ четыре танка Leopard 2, а также боеприпасы и запчасти.

В своем вечернем обращении украинский президент Владимир Зеленский поблагодарил участников танковой коалиции за поддержку и подчеркнул, что российские ракетные удары можно остановить только адекватным оружием.

Об оказании военной помощи Украине на фоне возможного нового российского наступления заявила и Франция.

Катрин Колонна, министр иностранных дел Франции:"Как вы знаете, мы уже поставили артиллерию, боеприпасы и бронированные машины переднего края, а в самом начале января объявили, что Франция поставит танки AMX-10".

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна в день российских обстрелов посетила Одессу, которая недавно была включена ЮНЕСКО в список объектов наследия, находящихся под угрозой исчезновения.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил, что не исключает никаких вариантов в плане дальнейших поставок вооружений Украине, в том числе танков Leclerc.