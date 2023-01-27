Нападение с мачете на юге Испании расследуется как возможный теракт

В испанском городе Альхесирас в провинции Кадис состоялась поминальная служба в память о церковнослужителе, погибшем в результате нападения с мачете.

В четверг полиция провела обыск в доме молодого марокканца, задержанного за нападение. Произошедшее расследуется как возможный теракт. 25-летний мужчина находился в стране нелегально, в июне был выдан приказ об его депортации.

"Он никогда не попадал в поле зрения национальной службы на предмет радикализации, ни в одну из баз данных ряда соседних и блиpких нам стран, где он проживал", — заявил после обыска глава МВД Испании Фернандо Гранде-Марласка.

Задержанный напал на две церкви. Ранения получил священник и еще три человека. По словам очевидцев, подозреваемый потребовал от прихожан обратиться в ислам.

По данным следствия, в 2019 году, он был депортирован в Марокко из Гибралтара после попытки нелегальной иммиграции.