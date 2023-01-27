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Западный берег реки Иордан

Власти Палестины объявили траур по погибшим в столкновениях с израильскими военными в Дженине

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 Вероника Доваль
Палестинцы жгут шины и размахивают национальным флагом во время акции протеста против израильского военного рейда в городе Дженин
Палестинцы жгут шины и размахивают национальным флагом во время акции протеста против израильского военного рейда в городе Дженин   -   Авторское право  Fatima Shbair/Copyright 2022, The AP.

Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по жертвам столкновений с израильскими военными, произошедших в четверг Дженине на Западном берегу реки Иордан. По данным палестинского Минздрава, 11 арабов были убиты, около 20 получили ранения.

Израильская армия утверждает, что целью операции были боевики "Исламского джихада", планировавшие теракты. Они, как сообщается, открыли огонь по силовикам и были нейтрализованы. Палестинское руководство после этого рейда решило прекратить координацию действий с Израилем в сфере безопасности.

Набиль Абу Рудейна, пресс-секретарь палестинского президента: "Мы призываем Совет Безопасности немедленно выполнить решение о международной защите палестинского народа в соответствии с главой VII. Мы также незамедлительно обратимся в Международный уголовный суд, чтобы добавить дело о расправе, совершенной сегодня оккупационными силами в Дженине, к ранее переданным в суд делам".

Местные СМИ отмечают, что столь масштабный рейд со стороны израильских сил стал первой операцией подобного рода за последние несколько лет. Власти страны усилили оборонительные меры на границах. В ночь на пятницу на юге Израиля сработали сирены воздушной тревоги - палестинские радикалы выпустили несколько ракет, которые были перехвачены системой ПВО.