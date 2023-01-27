Музей Холокоста в Рио-де-Жанейро: "Не думай, что это тебя не касается"

В Рио-де-Жанейро ко Дню памяти жертв Холокоста состоялось открытие музея, посвящённого жизни в нацистских концентрационных лагерях и гетто. Посетителям предлагают представить себя на месте тех, кто оказался в центрах массового заключения и убийств. «Мы прекрасно знаем, что основными жертвами во времена нацизма были евреи, но на нашей выставке мы также рассказываем истории цыган, чернокожих, людей с ограниченными возможностями, геев и представителей политической оппозиции по разным вопросам», – рассказывает куратор София Дебора Леви.

Основная экспозиция выстроена вокруг историй конкретных людей, – до и во время заключения в концлагере. Отдельно представлен дальнейших путь узников, которым удалось выжить, их размышления о ценности жизни. Своими воспоминаниями на открытии выставки поделился выживший узник нацистского концлагеря Альфред Соботка:

«У тебя не было имени, у тебя был только номер. Ты не существовал. Когда они вызывали меня по громкой связи, они называли мой номер. Ты не существовал для них как человек с именем, понимаешь».

Главный посыл экспозиции, по словам кураторов, такой: «не думай, что это тебя не касается». В музее отмечают, что это третий в Бразилии крупный мемориальный комплекс, который посвящён Холокосту, построенный за полтора десятилетия.