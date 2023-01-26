В Швеции откроют "мост социального равенства"

В шведской столице ждут открытия мостa, который соединит Ринкебю, сложный мультиэтнический район к северу от Стокгольма, с соседним и более процветающим муниципалитетом Сундбюберг. Проект вызвал гнев у шведских ультраправых, которые опасаются роста преступности; они увязывают ее с иммигрантами, которых в Ринкебю - большинство (число преступлений со смертельным исходом выросло в квартале за год почти на 40 %).

"Хватит хоронить молодых"

Знакомство с кварталом нашему корреспонденту предложила Кларисса, офицер полиции, которая ежедневно патрулирует Ринкебю. "Мне надоело видеть, как здесь хоронят молодых", - эмоционально говорит она. - Ребята зарабатывают на наркотиках. Мы не можем продолжать в том же духе, нельзя, чтобы родители хоронили детей".

Санкций, по ее словам, недостаточно, чтобы остановить бандитизм. "Надо попытаться изменить методы работы, заставить социальные службы, школы и полицию сотрудничать. Без этого мы никогда не добьемся успеха", - комментирует женщина-полицейский.

Изъятия наркотиков, денег и оружия стали здесь почти ежедневным явлением. "Оружие становится все более профессиональным, - уточняет Кларисаа. - Тут и пистолеты, и гранаты, и автоматы Калашникова... Молодые люди убивают друг друга. Для них это нормально, так, ничего особенного".

Источник всех бед

Правительство Швеции пообещало ужесточить миграционную политику и увеличить число депортаций. Для Клариссы это - не решение проблемы. "Нам нужны перемены, и не важно кто за ними - ультраправое правительство или любое другое, - говорит она. - Они могут выслать иностранцев, но проблему это не решит. К тому же большинство из этих ребят родились здесь, в Швеции. Они шведы, куда их отправлять?"

"Шведские демократы", ультраправая партия, завоевавшая парламент в сентябре прошлого года, вдохновляет правительство на жесткую линию в отношении иммигрантов. Для депутата Мартина Киннунена, приезжие повинны во всех бедах страны.

"Сегодня 20% населения Швеции - люди, рожденные за границей. Они приезжают из бедных стран, не имеют образования, что увеличило неравенство доходов в Швеции, - заметил Киннунен в интервью Euronews, - Политика массовой иммиграции, проводившаяся у нас последние 30 лет, оказалась разрушительной. Мы наблюдаем сложности в школах, видим организованную преступность и высокую безработицу. На то, чтобы навести порядок, понадобится время".

По данным полиции, большинство преступлений совершается людьми, родившимися в Швеции. "Не имеет значения, откуда они приехали, - говорит Киннунен. - Если люди совершают преступления, их нужно сажать".

Мы совершили вторую экскурсию по Ринкебю, на этот раз вместе с Мустафой. Водитель такси, он вырос в этом районе. "Когда мы переехали, иностранцам здесь были рады, - вспоминает он. - Сейчас все по-другому. И это связано с тем, что всех мигрантов селят вместе. Нужно, чтобы кварталы были смешанными!"

Мустафа: эмигрант, добившийся успеха. Euronews

По мнению Мустафы, политики, вместо дискуссий о мосте, должны решать проблемы, которые толкают молодежь на преступления. 'Если они не могут найти работу, если им ничего не предлагают, что тогда им делать? - спрашивает мужчина. - Если бы у них была работа, если бы их с самого начала учили шведскому языку, они бы интегрировались".

Кризис в школьном секторе

Директор государственной школы в Ринкебю отмечает: в последние годы ситуация с его подопечными несколько улучшилась, хотя в целом он говорит о снижении уровня образования в муниципалитете.

"В нашем районе много детей не ходят в детский сад, они не готовы начать учиться в 6 лет", - комментирует он. - Основная проблема - в том, что шведская школьная система приватизирована. В таких районах, как наш, только 30-40% учителей имеют высшее образование. Ребята массово бросают школу, особенно в старших классах, так как не справляются с программой".

Растущее неравенство

Ситуация, которой не удивлен Андреас Шервенка, лауреат журналистской премии за книгу "Скупая Швеция". В ней он описывает, как государство всеобщего благосостояния стало раем для сверхбогатых. "Последние 25 лет были выдающимися для богатых, - считает автор. - В долларовом исчислении на душу населения у нас больше миллиардеров, чем где-либо в мире, за исключением небольших налоговых гаваней, таких как Монако. В Швеции многие налоги были отменены с 1990-х годов: налог на богатство, имущество, дарение и наследство. Кроме того, многие социальные услуги, такие как школьное образование и здравоохранение, приватизированы. Швеция - единственная страна, где можно стать миллиардером, когда управляешь школой, которую содержат налогоплательщики".

В благотворительных столовых удвоилось число посетителей. Euronews

По словам Шервенки, Швеция – в числе лидеров в плане социального неравенства. "У нас есть очень небольшая и очень богатая элита, - говорит журналист, - а рядом - очень большое количество экономически уязвимых. В Швеции их как никогда много, почти 15%!"

По данным международной неправительственной организации Oxfam, в процентном отношении малообеспеченные граждане Швеции облагаются налогами больше, чем богатые.

На этом фоне, говорит Йонас Вихльстранд, глава ведущей благотворительной организации страны, бедность достигает новых высот. "В последние два года мы видели, как все больше людей обращаются к нам за помощью, - вспоминает он. - В этом году их число просто заоблачное. Только в нашем социальном супермаркете покупателей стало в два раза больше. Людям не по карману покупать еду. Для нас внове, что теперь их пропитанием должно заниматься гражданское общество. Это вызывает беспокойство, тренд нужно остановить, и это - работа политиков".