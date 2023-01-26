"Танковая коалиция" для Киева: обучение и доставка займут месяцы

Президент Украины приветствовал передачу западными странами Киеву современных танков, назвав их "танковой коалицией".

Владимир Зеленский поблагодарил Германию и США за решение отправить в зону боевых действий 45 "Леопардов" и "Абрамсов".

О намерении поделиться своими запасами боевых машин выразили и другие страны. В целом Украина может получить более 150 западных танков разных образцов. На их доставку и обучение потребуется несколько месяцев.

Ключевое теперь - это скорость и объем. Скорость обучения наших военных, скорость поставки танков в Украину. Объем танковой поддержки. Мы должны сформировать танковый кулак, кулак свободы, после ударов которого тирания уже не поднимется Владимир Зеленский президент Украины

Пентагон заявляет, что в ближайшее время начнет обучение украинских военных в преддверии предполагаемого весеннего российского наступления.

Эти танки не доберутся туда в течение многих месяцев, и я это понимаю, но доставка "Леопардов" не займет столько времени, сколько для "Абрамсов", и мы не теряем времени. Я имею в виду, что пока мы собираем эти танки, Пентагон очень скоро начнет проводить обучение украинских танкистов, чтобы они были готовы принять эти танки на поле боя Джон Кирби представитель Белого дома по нацбезопасности

В Киеве считают, что прибытие западных танков станет поворотным моментом в противостоянии России.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что американские "Абрамсы" "сгорят так же, как и все остальные", а их высокая стоимость, по его мнению, "ляжет на плечи европейских налогоплательщиков".

В Москве говорят, что решение о поставках танков Украине Берлин принял под давлением Вашингтона.

По словам Владимира Путина, американские войска в Германии юридически остаются оккупационными, а сама страна "никогда не была в полном смысле этого слова суверенным государством".