Центр Афин скрыла дождевая завеса

Центр Афин скрыла дождевая завесаКомментарии
Euronews
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Сильные ливни, местами с градом, обрушились в четверг на Афины. Акрополь и другие достопримечательности, расположенные в центре греческой столицы, буквально скрыла дождевая завеса.
Движение транспорта было серьёзно затруднено. Некоторые афинские дороги превратились в реки. Сообщается о многочисленных подтоплениях домов и упавших деревьях
Жители столицы получили экстренное предупреждение властей с просьбой ограничить передвижение. Полиция сообщила о перекрытии ключевых автомагистралей из-за наводнения.