В Альхесирасе скорбят о гибели Диего Валенсии

Жители испанского города Альхесираса в провинции Кадис скорбят о гибели Диего Валенсии. В четверг Диего, служивший привратником в церкви, и священник Антонио Родригес подверглись нападению злоумышленника, вооруженного мачете. Инциденты произошли в двух католических церквях города. Священник был тяжело ранен.

Диего Валенсия пытался спастись, но ему это не удалось.

"Он получил удар мачете и, по-видимому, убежал", — рассказывает коллега Диего, — "Предположительно его преследовали до Пласа Альта, где он упал, или что-то в этом роде, и тогда его убили".

В связи нападением был задержан 25-летний марокканец, нелегально проживавший в Испании. В четверг в его доме был проведен обыск. Полиция устанавливает мотивы злоумышленника. Однако в Национальном суде не исключают, что произошедшее было терактом. Предполагается, что подозреваемый действовал в одиночку. Известно, что мужчина не имел судимости. В июне прошлого года он получил от властей уведомление о депортации.