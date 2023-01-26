В Сербии русские иммигранты с антивоенной позицией сталкиваются с угрозами

Русские иммигранты в Сербии сталкиваются с преследованиями и угрозами из-за своей антивоенной позиции со стороны ультранационалистов.

Владимир Волохонский, бывший чиновник, осуждающий вторжение России в Украину, был вынужден уехать Санкт-Петрбург после ареста за попытку организовать антивоенный митинг. Сейчас он живет в Сербии.

Владимир Волохонский: "У меня был такой действительно неприятный инцидент. В квартире, по адресу которой я зарегистрирован, на двери нарисовали большую букву Z. Мне пришлось потратить 50 евро, чтобы ее отмыть, было очень неудобно. Действительно, это неприятно. Я не знаю, что там дальше, что они еще придумают".

Поступали угрозы Владимиру и через интернет.

Владимир Волохонский: "Несколько человек буквально, в сети "ВКонтакте", например, писали мне, в том числе сербы, какие-то не очень внятные угрозы. Я не очень понимаю чего они хотели. "Не могу сказать, что я особую безопасность здесь ощущаю. С другой стороны, не то, чтобы я чего-то сильно боюсь, но но не могу сказать, что я чувствую себя в безопасности".

Многие сербы отказались осудить Россию, своего исторического союзника, после ее вторжения в Украину. С тех пор ультранационалисты сплотились в поддержку Владимира Путина: в Белграде появились фрески, восхваляющие российского лидера и ЧВК "Вагнер".

На днях стало известно, что сербские и проукраинский активисты подали в прокуратуру Сербии заявление с требованием возбудить уголовное дело в отношении ЧВК и ее сторонников, обвинив их в вербовке граждан Сербии для участия в боевых действиях в Украине.