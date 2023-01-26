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Израиль

Налет израильской армии на Западный берег: девять палестинцев погибли

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 Yulia Gritsay
По данным ООН, в 2022 году были убиты не менее 150 палестинцев
По данным ООН, в 2022 году были убиты не менее 150 палестинцев   -   Авторское право  Majdi Mohammed/AP Photo

По меньшей мере девять палестинцев погибли в результате налета израильской армии на Западный берег реки Иордан. О таких цифрах заявили в Министерстве здравоохранения Палестины. В ведомстве добавили, что как минимум 16 человек получили ранения.

По версии палестинских властей, израильтяне открыли огонь во время операции в лагере для беженцев, который находится в городе Дженин. Кроме того, в Палестине обвинили солдат в распылении слезоточивого газа в педиатрическом отделении местной больницы.

В свою очередь в Израиле подтвердили, что армия проводила операцию в этом районе, но не сообщили никаких деталей.

По данным СМИ, с начала января в Палестине погибли по меньшей мере 25 человек.