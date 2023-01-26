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Австралия

День Австралии на фоне протестов коренных народов

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 Euronews
В парке Барангару на рассвете прошла традиционная церемония окуривания дымом
В парке Барангару на рассвете прошла традиционная церемония окуривания дымом   -   Авторское право  Rick Rycroft/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Сиднейская опера в рисунках коренных народов, а по всей стране проходят праздничные мероприятия.

Австралия отмечает прибытие Первого флота с заключенными в бухту Сиднея в 1788 году и основания первой австралийской колонии Новый Южный Уэльс.

Но есть и те, кто называет 26 января "днем вторжения".

Традиционно в этот день проходит массовая демонстрация в знак протеста против неподобающего обращения с коренными народами и празднования дня, который для многих в этих общинах имеет негативный оттенок.

Протестующие подчеркивают, что исправительную колонию для заключенных построили на земле, отобранной у коренных жителей без заключения договора.