English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
мир

Расследование нападения с ножом в поезде на севере Германии

Access to the comments Комментарии
 Ирина Шелудкова
Станция, вблизи которой произошло нападение
Станция, вблизи которой произошло нападение   -   Авторское право  Gregor Fischer/(c) Copyright 2023, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten

В деле о нападении с ножом в в пригородном поезде на севере Германии нет признаков терроризма. Об этом в четверг сообщила прокуратора земли Шлезвиг-Гольштейн. 

Жертвами произошедшего накануне нападения стали двое подростков, пять человек получили ранения, двое постаравшихся находятся в больнице в тяжелом состоянии.

33-летний подозреваемый палестинец, не имеющий гражданства, был арестован полицией после того как его обезвредили пассажиры. Поезд следовал по маршруту Киль - Гамбург, инцидент произошел незадолго до прибытия на станцию Брокштедт. 

По данным прокуратуры, злоумышленник приехал в Германию в 2014 году и впоследствии получил статус лица, находящегося под защитой государства

Он был известен полиции по ряду дел, связанных с насилием, и отпущен из-под стражи неделю назад.