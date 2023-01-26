Расследование нападения с ножом в поезде на севере Германии

В деле о нападении с ножом в в пригородном поезде на севере Германии нет признаков терроризма. Об этом в четверг сообщила прокуратора земли Шлезвиг-Гольштейн.

Жертвами произошедшего накануне нападения стали двое подростков, пять человек получили ранения, двое постаравшихся находятся в больнице в тяжелом состоянии.

33-летний подозреваемый палестинец, не имеющий гражданства, был арестован полицией после того как его обезвредили пассажиры. Поезд следовал по маршруту Киль - Гамбург, инцидент произошел незадолго до прибытия на станцию Брокштедт.

По данным прокуратуры, злоумышленник приехал в Германию в 2014 году и впоследствии получил статус лица, находящегося под защитой государства

Он был известен полиции по ряду дел, связанных с насилием, и отпущен из-под стражи неделю назад.