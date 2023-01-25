Губернатор Калифорнии призывает ужесточить контроль над оборотом оружия после убийств в штате

Губернатор Калифорнии демократ Гэвин Ньюсом после нескольких случаев стрельбы в штате, закончившихся гибелью людей, призвал ужесточить контроль за оборотом оружия в стране.

Он также обрушился с критикой на спикера Палаты представителей США от Республиканской партии Кевина Маккарти за то, что тот не сделал публичных заявлений по поводу убийств.

"Я все еще жду комментариев от Кевина Маккарти, который вроде бы представляет в Конгрессе народ штата Калифорния. Мы не услышали от него ни одного слова. Ни после Монтерей-Парка, ни после того, что произошло здесь. Ни единого слова. Ни молитвы, ни соболезнования. И это не должно никого удивлять. Где он был во время обсуждения реформы контроля над огнестрельным оружием? Что делает в этом плане его Республиканская партия? Они блокируют ее на каждом шагу!" - заявил Гэвин Ньюсом.

Конгрессмен Кевин Маккарти, как сообщается, обратился к семьям погибших примерно в то же время, когда выступал калифорнийский губернатор.

"Прежде всего, позвольте мне выразить соболезнования. Как многие из вас знают, мы только что вернулись с выездного совещания нашего руководства, на котором обсуждали стратегии, как двигаться вперед, как выполнить наши обязательства перед Америкой, чтобы сделать эту страну более сильной и финансово устойчивой", - сказал Маккарти.

В Калифорнии за последние три дня произошло два инцидента со стрельбой, погибли 18 человек.

Семь человек были убиты в двух инцидентах со стрельбой в американском городке Халф-Мун-Бэй. Двумя днями ранее 11 человек стали жертвами нападения в Монтерей-Парке.