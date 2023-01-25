The Cube: поддельные фото войны

София Хаценкова, Euronews:

"Прошло ровно 11 месяцев с начала вторжения России в Украину, корреспонденты Euronews освещают конфликт на месте событий. Но война также идет онлайн и распространение дезинформация в социальных сетях в последние дни усилилось.

Этими фото недавно начали делиться в Твиттере. Некоторые пользователи утверждают, что на фотографии можно видеть украинскую военнослужащую, позирующую рядом с телом российского солдата.

Мы заметили, что этим фото делились на различных языках, включая испанский и итальянский.

Авторы публикаций утверждают, что женщина на фото — это Лилия Евтушенко, служащая ВСУ, захваченная российской армией, и что она сделала эти снимки , чтобы отправить их матерям российских солдат в качестве предупреждения.

Программа The Cube решила поближе взглянуть на эти публикации, мы обнаружили, что это фейк.

С помощью таких инструментов как реверсивный поиск изображений, мы нашли оригинал фото здесь в этой статье, опубликованной украинским новостным изданием gazeta.ua.

В статье говорится, что настоящее имя военнослужащей — не Лилия Евтушенко, а Александра Самсонова, это 23 летний снайпер Вооруженных сил Украины.

Мы также нашли профайл Александры, подготовленный журналом Elle и опубликованный в июле 2022 года.

Даже Антон Геращенко, советник министра внутренних дел Украины, поделился в Твиттере статьей Elle, подтверждая личность Александры.

Но откуда взялось это фото, которое было изменено и опубликовано в социальных сетях? Мы просмотрели личный инстаграм-аккаунт Александры Самсоновой и не нужно было долго искать, чтобы найти там оригинал фотографии.

И как вы можете видеть, рядом с ней нет мертвого тела. Фотография была сделана в марте 2021 года, до вторжения России в Украину в 2022 году.

Более того , ее последнее сообщение было опубликовано три дня назад, это не совпадает с утверждениями, что она была захвачена Россией. Александра а ответила на комментарии подписчиков, переживающих, что она попала в российский плен. В одном из комментариев она говорит: "Не верьте российской пропаганде, я жива".