Центр Одессы внесли в список всемирного наследия UNESCO

Исторический центр Одессы внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО под угрозой. В перечень попали более 50 объектов, в том числе поврежденные в результате российской военной агрессии.

В заявлении международной организации говорится, что решение признает выдающуюся универсальную ценность центра города и обязанность всего человечества защищать его.

Генеральный директор Юнеско Одри Азуле заявила:

"Прежде всего, это символично: город принадлежит всему мировому наследию. Это и юридический вопрос защиты, потому что существует Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия, 194 государства в нее входят. Все страны-члены Конвенции обязаны не разрушать преднамеренно наследие".

О предоставлении статуса в минувшем октябре попросил президент Украины Владимир Зеленский. Решение в ООН было принято по ускоренной процедуре.

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил: "Российские силы убивают наших граждан, они наносят ущерб нашему культурному наследию, домам, и они хотят продолжить это делать. И я очень надеюсь, что под эгидой UNESCO, под этим голубым щитом, будут хотя бы защищены одесcкое небо и сам город".

В МИД РФ назвали решение UNESCO политически мотивированном и не подкрепленным необходимой экспертизой.

Предоставленный Одессе статус позволить запрашивать усиленную техническую и финансовую международную помощь для защиты и восстановления объекта в случае нанесения ему ущерба.