У Новой Зеландии новый премьер-министр

У Новой Зеландии новый премьер-министрКомментарии
Euronews
Авторское право Mark Mitchell/New Zealand Herald-
41-й премьер-министр Новой Зеландии приведен к присяге.
Крис Хипкинс пообещал вернуться к основам и сосредоточиться на экономике и на том, что он назвал "пандемией инфляции".
Времени на раскачку у новоиспеченного премьера не так много, в октябре в стране пройдут всеобщие выборы.
И, по данным опросов, его лейбористская партия уступает позиции консервативной оппозиции. Хипкинс пришел к власти после неожиданной отставки Джасинды Ардерн, которая объяснила свое решение "отсутствием сил" дальше продолжать возглавлять правительство.