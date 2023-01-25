Нидерланды: кладоискатели Оммерена

Деревня в Нидерландах, нарисованная от руки карта и сокровище, которое, возможно, пролежало под землей почти 78 лет - вот такая информация из документов немецкого солдата, недавно опубликованных Национальным архивом Нидерландов.

Речь идёт о деревне Оммерен в провинции Гелдерланд. Клад тут теперь ищут все, но пока безуспешно.

"Это, конечно, была потрясающая новость, которая взволновала всю деревню. Причём не только нашу деревню, но и других людей, которые не отсюда. И сейчас кто только не копает здесь сейчас в тех местах, где, по их мнению, зарыт клад", — говорит житель Оммерена Марко Рудвельт.

Существует ли клад на самом деле, и находится ли он в таком случае всё ещё там, где указывает карта - неизвестно. Единственная подсказка — показания неназванного немецкого солдата, который находился в Нидерландах во время Второй мировой войны. Власти Нидерландов допросили его после окончания боевых действий.

Аннет Ваалкенс, исследователь Национального архива Нидерландов:

"Этот немецкий солдат говорит в своих свидетельских показаниях, что его рота находилась в Арнеме в августе 1944-го, когда там произошел взрыв. Пострадало здание банка, удары пришлись по хранилищу, и вс`, что там находилось, было уничтожено или оказалось прямо на земле. Солдаты собрали всё, что смогли, положили в ящик из-под боеприпасов, упаковали его и спрятали. Так прошло несколько месяцев. Но ситуация накалилась, и солдаты решили закопать сокровище прямо на том месте, где они в то время находились".

В 1947 году власти Нидерландов приступили к поискам, также используя нарисованную солдатом карту, но так ничего и не нашли.