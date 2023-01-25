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США

Минюст США подал в суд на Google

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 Глеб Шатуновский
Attorney General Merrick Garland
Attorney General Merrick Garland   -   Авторское право  Carolyn Kaster/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Минюст США и восемь американских штатов подали в суд на Google за монополизацию контроля над рынком цифровой рекламы.

Корпорация обвиняется в использовании, цитата, "антиконкурентных и незаконных средств для устранения или уменьшения любой угрозы своему доминированию над цифровыми рекламными технологиями".

Правительство США требует возмещения ущерба, а также, чтобы компания отказалась от использования своего пакета Google Ad Manager.