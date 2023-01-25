Минюст США подал в суд на Google

Минюст США и восемь американских штатов подали в суд на Google за монополизацию контроля над рынком цифровой рекламы.

Корпорация обвиняется в использовании, цитата, "антиконкурентных и незаконных средств для устранения или уменьшения любой угрозы своему доминированию над цифровыми рекламными технологиями".

Правительство США требует возмещения ущерба, а также, чтобы компания отказалась от использования своего пакета Google Ad Manager.