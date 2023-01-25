Германия отправляет "Леопарды" Украине

Правительство Германии 25 января подтвердило, что решение об отправке танков "Леопард 2" в распоряжение армии Украины было объявлено канцлером Шольцем на утреннем заседании кабинета министров.

"Установлена цель быстро сформировать для Украины два танковых батальона Leopard 2А6. Для этого Германия на первом этапе предоставит роту, в составе которой будет 14 танков Leopard 2A6 из запасов Бундесвера. Остальные европейские партнеры со своей стороны передадут танки типа Leopard 2А6. Обучение украинских экипажей вскоре начнется в Германии. Пакет также предусматривает решение вопросов логистики, обеспечения боеприпасами и обслуживания систем", - цитируют официального представителя кабмина Штеффена Хебештрайта новостные агентства.

Германия также разрешила реэкспорт "Леопардов" из третьих стран. О своем намерении отправить танки в Украину в среду заявила Испания.