Как "брексит" ударил по Eurostar

Железнодорожные поезда компании Eurostar курсируют по туннелю под проливом Ла-Манш на треть пустыми в часы пик. Причина, по словам главы Eurostar, проблемы с длительностью пограничного контроля.

На самые ранние поезда продаются билеты на 550 из доступных 894 мест. Это делается для того, чтобы избежать образования очередей на вокзалах во время отправления сразу нескольких составов с небольшим интервалом.

Гвендолин Казенав, генеральный директор Eurostar: "Проблема, которая у нас есть с маршрутами через Ла-Манш, в Лондон и из Лондона, связана со временем пересечения границы. Сейчас оно слишком велико. Таким образом, качество обслуживания клиентов оставляет желать лучшего, и нам необходимо над этим работать. Для маршрутов о которых идет речь, это ключевой вопрос и мы им занимаемся. Для нас это чрезвычайно важно".

Eurostar надеется, что слияние с франко-бельгийской железнодорожной компанией Thalys поможет ей выбраться из долгов. Руководство Eurostar планирует увеличить число пассажиров с 15 млн в 2022 году до 30 млн в 2030 году.