Более пяти миллионов детей из-за войны в Украине прервали свое обучение - ЮНИСЕФ

В Международный день образования ЮНИСЕФ снова бьёт тревогу. Более пяти миллионов детей из-за войны в Украине прервали свое обучение. Многие родители отказываются отправлять детей в школу из соображений безопасности. Онлайн обучение порой невозможно из-за отключений электроэнергии.

Непростая ситуация и за пределами Украины. Двое из трех детей-беженцев не проходят обучение в принимающей их стране.

Не существует кнопки "пауза". Невозможно отложить образование детей и вернуться к нему после решения других приоритетных задач, не рискуя будущим целого поколения", - отмечает региональный директор ЮНИСЕФ по Европе и Центральной Азии Афшан Хан.

В Украине разрушены или повреждены тысячи учебных заведений. ЮНИСЕФ призвала прекратить нападения на гражданские объекты, включая энергетическую инфраструктуру, от которой зависят жизни детей и семей.

ЮНИСЕФ просит принимающие беженцев страны уделять приоритетное внимание интеграции украинских детей в национальные системы образования на всех уровнях. От международного сообщества организация требует усилить поддержку в плане обеспечения возможности обучения детей как в Украине, так и государствах, принимающих беженцев.