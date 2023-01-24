Карта боевых действий в Украине по данным ISW, 24 января

По оценкам украинской разведки, весна и начало лета 2023 года станут решающими в войне. В аналитическом центре подтвердили, что наблюдаются признаки перегруппировки российских войск в рамках подготовки к "большому наступлению" в Донецкой и Луганской областях.

В Главном управлении разведки Украины также подчеркнули, что российские силы вряд ли начнут атаку с территории Беларуси либо на юге Украины.

Ранее Институт изучения войны (ISW) выступил с оценкой, что российские силы могут готовиться к решающему усилию — наступательного либо оборонительного характера — в Луганской области. Аналитический центр также заявил, что наблюдал передислокацию обычных войск, таких как воздушно-десантные подразделения, на линию Сватово-Кременная, после отступления России из Херсонской области.

Российские войска продолжили ограниченные наземные атаки, чтобы восстановить утраченные позиции к северо-западу от Сватово и вокруг Кременной. Они также продолжили наземные вокруг Бахмута.

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска отразили российские атаки на сам Бахмут.

Институт изучения войны сообщает: за последние 72 часа российские войска, вероятно, провели неудачную наступательную операцию в Запорожской области, но они не добились никаких подтвержденных территориальных приобретений, несмотря на непрекращающиеся заявления некоторых представителей российских оккупационных властей.

24 января исполняется 11 месяцев с момента полномасштабного вторжения России.

Министерство обороны Великобритании сообщает, что на данный момент Украина освободила около 54% от максимального количества дополнительных территорий, захваченных Россией с 24 февраля 2022 года. Россия в настоящее время контролирует около 18% международно признанных территорий Украины, включая Донбасс и Крым, находящиеся под контролем России с 2014 года.