Германия отправляет "Леопарды" в Украину

Правительство Германии одобрило поставку танков Leopard 2 в Украину и готово разрешить передачу Киеву как минимум одной танковой роты. Об этом во вторник сообщило немецкое издание Der Spiegel, отметив, что после многомесячных споров канцлер Олаф Шольц все-таки принял такое решение.

Ранее по итогам встречи с генсеком НАТО министр обороны Германии Борис Писториус заявил:

“Я всегда говорил, что я ожидаю принятия решения в ближайшее время. Еще раз хочу подчеркнуть заявление, которое я делал в Рамштайн, где я открыто призвал наших партнеров, имеющих в своем распоряжении танки Leopard, готовые к применению, начать обучение украинских военных".

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в ответ на обвинения в промедлении с принятием решения, заявила, что трения между партнерами по НАТО играют на руку Владимиру Путину.

По информации издания, речь идет о роте танков Leopard 2A6, они должны быть отправлены в Украину из собственных запасов Бундесвера. В среднесрочной и долгосрочной перспективе могут быть подготовлены к использованию и другие боевые танки из запасов промышленности.

Союзники Германии, в том числе из скандинавских стран, как пишет Der Spiegel, также хотят передать Киеву боевые танки Leopard 2. Правительство ФРГ, указывает издание, планирует предоставить разрешение на экспорт такого рода техники, которая принадлежит другим странам, в частности, Польше.

Ранее агентство Блумберг со ссылкой на свои источники сообщало, что власти Германии могут в уже в среду одобрить соответствующий запрос Варшавы.

Несколько дней назад премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава сформирует альтернативную коалицию стран, готовых поставить танки Украине, если Берлин не согласится на передачу бронетехники. По его словам, республика приняла решение о поставке Украине танковой роты (до 14 машин) и будет действовать на свое усмотрение вне зависимости от позиции Берлина.

В Кремле выразили мнение, что возможные поставки танков Leopard 2 Украине "не сулят ничего хорошего" для отношений России и Германии. "Они оставят неминуемый след для будущего этих отношений", — сказал прессе-секретарь российской президента Дмитрий Песков.