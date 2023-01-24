Латвия в знак солидарности с Эстонией понижает уровень дипотношений с Россией

Латвия понижает уровень дипломатических отношений с Россией до временного поверенного в делах. Послы обеих стран Марис Риекстиньш и Михаил Ванин должны вернуться на родину до 23 февраля.

В Риге пошли на такой шаг как из-за войны в Украине, так и в знак солидарности с Эстонией и Литвой, уточняется в сообщении латвийского МИДа.

11 января Эстония объявила о сокращении штата российского посольства в Таллине до восьми дипломатов и 15 административно-технических и обслуживающих сотрудников до 1 февраля.

В качестве ответной меры Москва приняла решение о выдворении до 7 февраля эстонского посла Маргуса Лайдре и снижении уровня взаимного дипломатического представительства.

Тем временем министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился со своим южноафриканским коллегой в Претории — визит, вызвавший критику внутри страны.

🇷🇺🇿🇦 О визите Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова в Южно-Африканскую Республику 23 января... Posted by Russian Foreign Ministry - МИД России on Monday, January 23, 2023

ЮАР настаивает на том, что сохраняет нейтралитет в отношении войны в Украине, но ее главная оппозиционная партия Демократический альянс обвиняет правящую партию Африканский национальный конгресс (АНК) в проявлении благосклонности к России.

После начала войны африканские страны попали под пристальное внимание со стороны России и Запада — большинство из них придерживаются нейтральной позиции.