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мир

Антарктида: откололся новый айсберг размером с Лондон

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 Alexander Kazakevich
Спустя десятилетие после обнаружения первых трещин огромный айсберг откололся от ледяного шельфа.
Спустя десятилетие после обнаружения первых трещин огромный айсберг откололся от ледяного шельфа.   -   Авторское право  AFP / British Antarctic Survey

В Антарктиде от шельфового ледника Брунт откололся айсберг размером с Большой Лондон.

В течение нескольких лет учёные наблюдали образование трещин в 150-метровой толще льда, а окончательный разлом произошёл в воскресенье во время прилива.

В Британской антарктической службе (BAS), которая опубликовала кадры отделения гигантского блока площадью более 1500км², заявили что это не связано напрямую с изменением климата и не приведёт к повышению уровня моря.

К этому событию готовились: на шельфовом леднике Брунт расположена британская исследовательская станция Halley, в 2016 году в целях безопасности её перенесли на 23 километра от трещины "Бездна 1".

Сообщается, что в ближайшие часы плавающая глыба получит своё название. Работа по присвоению имён айсбергам возложена на одно из агентств ВМС США.