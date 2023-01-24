"Свободу "Леопардам"!" - скандировала толпа демонстрантов у здания немецкой канцелярии в Берлине в пятницу, 20 января в связи с требованием к властям дать добро на отправку в Украину танков Leopard немецкого производства.

Среди союзников до сих пор нет единого мнения по поводу их применения в войне с Россией, но Украина неотступно усиливает давление на партнеров, чтобы разрешить отправку танков в распоряжение ВСУ. Михаил Подоляк, советник президента Зеленского, призвал Запад "перестать трепетать" перед российским президентом.

Спустя 11 месяцев войны эксперты отмечают, что украинские танки находятся в плохом состоянии. Это устаревшие машины советского производства, они используются с начала войны в Донбассе в 2014 году. Оставшаяся в наследие от СССР бронетехника - это классические Т-72, собранные ещё в 1970-х годах и на сегодня значительно устаревшие и зачастую пришедшие в негодность.

"Эти танки не относятся к последнему поколению, в отличие от тех, что производят сегодня в Европе и в США", - говорит Пере Ортега, эксперт в области военной промышленности, безопасности и обороны "Центра Исследований Мира Делас".

"Украинский танковый парк фактически уничтожен. Мы не знаем масштабов, ведь что первое, чем жертвуют на войне, - это открытость информации. И ни Украина, ни Россия её не предоставляют, поэтому мы не знаем, сколько бронетехники сегодня имеется у Киева", - добавляет Ортега.

Достоверно лишь то, что для преодоления российского вторжения страна просит у своих союзников тяжелые танки. В частности, Киев нацелен на немецкие "Леопарды". Но что это за оружие и почему эти танки столь необходимы Украине?

Жемчужина в короне европейских танков

По данным британского военного исследовательского института RUSI, когда на Украине началась война, в стране было около 900 танков, в основном советского производства. Преобладали Т-64 и Т-72.

Кроме того, страны Восточной Европы направили в Киев почти 300 танков. Самым крупным поставщиком была Польша, которая в марте отправила из запасников более 260 советских Т-72.

В течение 2022 года, по оценкам оборонного аналитического центра Oryx, Украина потеряла 449 танков.

Две модели, которые с нетерпением ждет Украина, - это немецкие "Леопарды" и американские "Абрамсы". Ввиду географической близости танки немецкого производства были бы лучшим вариантом для страны.

Как и советские Т-72, немецкие Leopard 2 стали сходить с конвейера в 1970-х годах. Несмотря на это, оружейная компания Rheinmetall уже на то время имела более высокий уровень качества и бортового вооружения.

Танк Leopard 2 автономен на дистанции до 500 км, максимальная скорость перемещения - 68 км/ч. Кроме того танк оснащен 120-мм гладкоствольной пушкой.

Это самая распространенная тяжелая бронемашина в континентальной Европе, Leopard 2 используют более десятка стран. Танк также присутствует и в других регионах, например, в Канаде.

"Германия уже поставила "Леопарды" в двенадцать стран. Поэтому существует большая вероятность того, что эти страны, входящие в НАТО, смогут предоставить запчасти, комплектующие и снаряды, которыми они стреляют", - говорит Ортега, отмечая также, что обучать обращению с "Леопардами" будет проще.

Эксперты говорят, что среднее время обучения составит около пяти недель, что меньше, чем необходимо для американских "Абрамсов", которые имеют более сложный набор комплектования и режим использования.

Танки Leopard 2 также оснащены системами ночного видения и ведения огня, которые рассчитывают траекторию движущейся цели.

"Возможности стрельбы или калибр орудий аналогичны советской модели Т-72. Однако технологии, которые в них встроены, такие как ночное и лазерное видение, были не столь развиты в советское время, - уточняет Ортега. - Таким образом, один "Леопард" можно считать эквивалентным трем российским танкам. Хотя у России гораздо больше танков, чем у Германии".

Другие европейские танки?

Помимо "Леопардов" Украина просит у стран НАТО 300 танков западного производства. Среди них - Challenger 2, о поставке которых объявил премьер Великобритании Риши Сунак. Речь о 14 машинах, которые, несмотря на 10-летний стаж, будут самыми современными танками, которые когда-либо были на вооружении у Украины.

Это основной боевой танк британской армии: на вооружении находится 227 таких танков. Его скорость несколько ниже, чем у других, и достигает всего 59 км/ч при весе около 62,5 тонн. Однако Challenger 2 имеет высокую защиту от прямого попадания, а его толстая броня делает его эффективным в бою против других танков.

Президент Франции Эммануэль Макрон, тем временем, заявил 23 января, что попросил своего министра обороны "проработать" идею отправки в Украину некоторого количества французских боевых машин Leclerc.

Эти танки весом 56 тонн, оснащены пушкой с дальностью стрельбы 4 км, и способны выпускать до шести снарядов в минуту во время движения.

До сих пор президент Макрон неохотно отправлял в Украину военную технику такого класса. Даже после того, как украинское министерство обороны обнародовало пародийное видео, в котором подчеркивает, что эти танки "компактны, спортивны и высокоманевренны", сопровождая ролик весёлой музыкой Клода Франсуа и цитируя французского философа Жан-Поля Сартра.

Но ранее в этом месяце Франция уже обещала отправить Украине тяжёлые бронированные автомобили AMX-10RC, известные также как "легкие колёсные танки".

Почему Германия и Франция не спешат поставлять танки?

До сих пор Европа не отправляла большие партии тяжёлых вооружений в Украину. Как отмечает Пере Ортега, в основном поставки ограничивались оборонительным комплексом, среди поставок "много снарядов, ракет, противотанковые и зенитные боеприпасы".

Это отражает осторожность европейских стран, когда речь идёт о том, чтобы играть непосредственную роль в войне в Украине.

"Нравится нам это или нет, но Россия является частью Европы, и у нас [совсем недавно] были очень хорошие торговые отношения с Россией, которые сейчас нарушены. Но со временем, предположительно, они будут восстановлены, - отмечает Ортега. - Отправка тяжелых вооружений в Украину затруднит восстановление дипломатических, политических и коммерческих отношений с российским левиафаном".

Как и другие западные военные аналитики, Ортега считает, что в войне "безусловно должен произойти перелом с гораздо большим военным потенциалом украинской стороны, что сможет сделать возможным завоевание территорий, в настоящее время оккупированных Россией".

Этот сценарий до сих пор озвучивается в сослагательном наклонении, потому что "мы не знаем всех возможностей России по реагированию на танки "Леопард", которые у неё, возможно, есть. У неё в распоряжении не только танки Т72, которые не столь сложны, как Leopard 2, но имеют аналогичный потенциал с точки зрения дальности стрельбы и скорости передвижения. На вооружении у российской армии есть также современные самолёты, такие как до сих пор не задействованные супербомбардировщики, которые теоретически могли бы нейтрализовать "Леопарды".

Отправка немецких "Леопардов" означала бы увеличение потенциала войны с обеих сторон и, следовательно, эскалацию военных действий до уровня, который начинает вызывать беспокойство у всех европейцев, считает эксперт.