Сильнейшие снегопады на Мальорке и Адриатическом побережье

Сильнейший за последние пять лет снегопад обрушился на испанскую Мальорку.

Самая низкая температура была зафиксирована рано утром в горах Сьерра-де-Трамонтана - минус 2,4 градуса Цельсия.

По прогнозам Метеорологической службы Пальмы, остров ждет еще большее испытание в среду - там ожидается выпадения до 10 см осадков, при этом снеговая линия опустится до 500 метров.

Непогода пришла и в Италию. Власти сразу нескольких регионов забили тревогу из-за волны экстремальной погоды с морозами, обильными снегопадами и сильными ветрами.

В области Марке и некоторых частях Эмилии-Романьи объявлен оранжевый уровень тревоги - на одну ступень ниже максимального красного, означающего, что погода представляет опасность для людей и имущества.

В соседней Словении снежная буря затруднила движение на основной автомагистрали, соединяющей побережье Адриатического моря с Любляной, и временно оставила без электричества некоторые районы страны.

В Хорватии снег и сильный ветер также вызвали серьезные проблемы с движением на Адриатическом побережье и в горных районах. Из-за разгула стихии многие острова оказались отрезанными от материка.

В австрийской Каринтии после сильного снегопада перекрыты дороги и закрыты школы. Около пяти тысяч домохозяйств остались без света. Из-за обильных осадков повысился риск схода лавин. В то же время это приятная новость для лыжников, зимний сезон им обеспечен до Пасхи.