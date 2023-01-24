Семь человек убиты в двух инцидентах со стрельбой в Калифорнии

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Семь человек убиты в двух инцидентах со стрельбой в КалифорнииКомментарии
Euronews
Авторское право Jeff Chiu/Copyright 2023 The AP. All rights reserved-
Семь человек убиты в двух инцидентах со стрельбой в американском городке Халф-Мун-Бэй в Калифорнии. Сообщается, что 67-летний стрелок был работником одной из ферм, на которых произошло преступления. Он сдался полиции, сообщила шериф округа Сан-Матео Кристина Корпус.
Это уже второе массовое убийство в Калифорнии за последние дни. В субботу вечером 72-летний американец азиатского происхождения застрелил 10 человек и ранил еще 10 в городке Монтеррей-Парк. Один из раненых впоследствии скончался в больнице. Сам преступник застрелился.