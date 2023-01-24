Последняя поездка Джасинды Ардерн в качестве премьера Новой Зеландии

Джасинда Ардерн провела последнюю встречу с гражданами страны в качестве премьер-министра Новой Зеландии. Она приняла участие в религиозной церемонии маори на Северном острове.

Несмотря на шквал критики после ее внезапной отставки Ардерн пообещала помнить только хорошее из проведенных 5 лет на посту главы правительства.

"Я испытала такую любовь, сострадание, эмпатию и доброту, когда была на этой должности. Все__это преобладало в моей работе, поэтому я ухожу с чувством благодарности за то, что у меня была эта замечательная роль в течение стольких лет", — сказала Ардерн.

На церемонию Ардерн приехала со своим преемником Крисом Хипкинсом, сменившим ее во главе правящей Лейбористской партии.