Украинские беженцы работали на подпольных сигаретных фабриках

Украинские беженцы работали на подпольных сигаретных фабрикахКомментарии
Испанская полиция пресекла деятельность крупной преступной группировки, которая производила контрафактные табачные изделия.
При этом на подпольных фабриках, раскиданных по всей стране, преступники использовали труд украинских беженцев и мигрантов. По данным следствия, рабочих держали в тесных помещениях на самих фабриках и не выпускали наружу, чтобы их не засекли правоохранители.
"Три их фабрики располагались в Риохе, Валенсии и Севилье. Это позволяло организации поставлять сигареты по всей Испании, равно как и в другие европейские страны".
Фабрики могли производить боле полумиллиона пачек в день. Одну из них обнаружили ещё в позапрошлом году, что позволило в итоге найти и две остальные.
По этому делу арестованы сразу 27 человек. У них изъяты не только табак и сигареты, но и множество ценностей и роскошные автомобили. В полиции сообщили, что главари группировки вели расточительную жизнь в курортном городе Марбелья.