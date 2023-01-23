Германия присоединится к "водородному трубопроводу"

Германия присоединится к проекту строительства водородного трубопровода, который должен связать Испанию и Португалию с Францией. Об этом заявлено по итогам переговоров Эммануэля Макрона и Олафа Шольца.

О создании водородного трубопровода договорились в прошлом году. Он должен связать с остальной Европой прежде изолированную водородную сеть Пиренейского полуострова.

Эммануэль Макрон, президент Франции:

"Мы решили расширить проект, который благодаря европейскому финансированию свяжет Португалию, Испанию и Францию и будет лежать в основе водородной стратегии ЕС. Трубу продлят до Германии, которая станет партнёром в инфраструктурной стратегии в области водородных технологий".

Проект должен стать основой "зелёного коридора" для доставки водорода по всей Европе, который будет стимулировать развитие водородной энергетики на континенте. Первая нитка между Барселоной и Марселем должна быть запущена к 2030 году и обеспечит примерно 10% европейских потребностей в водороде. До вступления Германии стоимость строительства оценивали в 2,5 млрд евро.