Анджей Дуда: "Россия должна понести максимально суровое наказание"

Не за горами 24 февраля - годовщина российского вторжения в Украину. За месяц с небольшим до этой даты наш корреспондент Саша Вакулина побеседовала с президентом Польши. Анджей Дуда с первых дней российской агрессии оказывает Украине всестороннюю помощь. Разговор с польским лидером состоялся на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

"Воюйте спокойно!"

Саша Вакулина: "Приближается 24 февраля - годовщина полномасштабного вторжения России в Украину. Ваша страна в течение этого времени оставалась на передовой, во многих аспектах. Хочу спросить, как изменилась Польша за этот год?"

Анджей Дуда: "Польша сильно изменилась. Поляки спонтанно собирались у границы, открывали двери домов, приезжали на своих машинах, принимали беженцев, тех, кто спасался от войны, кто решил укрыться в Польше. Сколько раз я бывал в Украине, сколько встречался с защитниками, украинскими солдатами, командирами, столько раз говорил: "Воюйте спокойно, защищайте родину от российской агрессии. Ваши жены, дети, матери, сестры, которые приехали к нам, в Польшу, находятся в безопасности!"

"Воюйте спокойно, защищайте Украину от российской агрессии. Ваши жены, дети, матери, сестры, которые приехали к нам, в Польшу, находятся в безопасности!" Анджей Дуда.

Сегодня в Польше украинский язык можно услышать везде, в каждом государственном учреждении, в каждом магазине, в трамвае, в автобусе, на улице - везде. Такова наша реальность. Мы живем бок о бок, и нам хорошо. Мы, можно сказать, два дружественных, даже братских народа. С точки зрения военной безопасности для нас, да и для всего мира случившееся - очень мощное подтверждение того, что независимость, свобода не даются раз и навсегда, что это можно потерять в результате агрессии. Свободная, суверенная, независимая страна подверглась жестокому нападению; жестокий российский захватчик разрушает дома, обстреливает ракетами гражданские поселения, убивает. Это огромный шок для всего мира, необходимость еще большей мобилизации для укрепления собственной безопасности".

Польша бьет в набат

Саша Вакулина: "Думаете ли вы, что призывы к укреплению безопасности, к большей озабоченности этим вопросом станут громче после вашего выступления в Давосе и после того, как это послание прозвучало так отчетливо здесь, на Всемирном экономическом форуме?"

Анджей Дуда: "Дело в том, что на этом форуме, который всегда имел именно экономический профиль, сегодня доминируют вопросы безопасности. Она, безусловно, рассматривается не только через чисто военную призму. Мы продолжаем говорить, что Украину нужно поддерживать, постоянно направлять ей помощь в виде оружия, чтобы она могла защищаться, противостоять российской агрессии. Именно поэтому мы вчера так много говорили о польской инициативе по отправке танков "Леопард", о том, чтобы в рамках союзнической помощи разных стран суметь собрать эти машины, сформировать по крайней мере бронетанковую бригаду для Украины. На форуме мы также говорим об энергетической безопасности, об энергетической независимости Европы. Мы отмечаем, что политика России, как мы все сейчас видим, разрабатывалась и ориентировалась на доминирование над Европой; отсюда - "Северный поток-1" и "Северный поток- 2". В этом, кстати, - причина польских протестов против "Северного потока", ведь мы видели в проекте путь к российской гегемонии на европейском энергетическом рынке, в газовой сфере. Мы диверсифицировали поставки газа в Польшу в течение многих лет, потому что видели опасность. К сожалению, наши предупреждения были проигнорированы. Поэтому сегодня в Давосе мы говорим о строительстве энергетической безопасности с высоко поднятой головой, так как сами давно этим занимаемся"

Саша Вакулина: "Польша в прошлом озвучивало множество предупреждений, касающихся энергетической безопасности, экономической зависимости, о и безопасности в целом. Как, по-вашему, война в Украине меняет динамику геополитической безопасности в Европе для Польши и стран Восточной Европы?"

"Путина и российских агрессоров, безусловно, удивило единство - единство Европейского Союза, единство НАТО. В столь отчетливой форме оно до сих пор не проявлялось: русские не сталкивались с подобным ни в 2008 году, когда они атаковали Грузию, ни в 2014 году, когда впервые напали на Украину. Теперь же они увидели стену единства со стороны Европы и Североатлантического альянса". Анджей Дуда.

Анджей Дуда: " Во-первых, Путина и российских агрессоров, безусловно, удивило единство - единство Европейского Союза, единство НАТО. В столь отчетливой форме оно до сих пор не проявлялось: русские не сталкивались с подобным ни в 2008 году, когда они атаковали Грузию, ни в 2014 году, когда впервые напали на Украину. Теперь же они увидели стену единства со стороны Европы и Североатлантического альянса. Во-вторых, эта война показала, что сегодня безопасность невозможна без тесных евроатлантических, или трансатлантических, связей, что США играют огромную роль в строительстве европейской обороны. Сегодня помощь Соединенных Штатов Украине является самой масштабной. Я как президент Польши очень горжусь, что моя страна тоже занимает абсолютно лидирующую позицию в том, что касается военной поддержки Украине. Мы уже потратили более 2,3 миллиарда долларов. Для нас это огромные расходы и огромные жертвы, но мы знаем, что делаем это для укрепления безопасности нашей части Европы. Мы делаем это и продолжим делать!"

Открыть двери стучащим

Саша Вакулина: "В последние годы мы видим, что ЕС не сильно расширялся. Не следует ли пересмотреть эту стратегию с учетом Украины, Молдовы, других стран, которые могли быть в Европе, присоединяясь к блоку?"

Анджей Дуда: "Мы, поляки, выступаем за политику открытых дверей как в ЕС, так и в НАТО. Почему? В том числе и потому, что сами и когда-то воспользовались ею. Если мы являемся сторонниками демократии в лучшем смысле этого слова, то именно нации вправе решать, где их место. Именно они имеют право решать, в каком направлении двигаться их государствам, политическим системам. Если украинцы, наши соседи, хотят быть членами Европейского Союза, стремятся стать членами НАТО, если то же самое относится к народу Молдовы, народу Грузии, они все имеют на это право.

Война показывает, что именно этого Путин не может принять! Он - с его авторитарным характером, стремлением поработить другие народы и свое собственное общество - пытается отнять у украинцев эти возможности, их свободу, желание принадлежать к западным сообществам - к НАТО, к Европейскому Союзу. Мы никогда не сможем эту позицию принять. И сегодня Владимир Зеленский ожидает конкретных шагов от НАТО".

Саша Вакулина: "После почти восьмидесяти лет мира в Европе война снова возвращается на континент. Как нынешние поколения могут избежать повторения трагедий прошлого и что думает об этом Польша?"

Анджей Дуда: "Прежде всего необходимо остановить Россию. Поэтому сегодня мы, свободное мировое сообщество, должны всеми силами поддерживать Украину, в том числе и в военном отношении. Потом следует наказать военных преступников. Весь мир должен увидеть, что русские, совершившие военные преступления в Украине, не остались безнаказанными, что понесли за свои деяния уголовную ответственность. Именно Россия вторглась в Украину безо всякой на то причины и должна понести максимально суровое наказание".